ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಯ್ಯನ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಖಂಡ 2 ತಾಂಡವ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಖಂಡ 2. ಬೋಯಪಾಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ, ಬೋಯಪಾಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಲೆಜೆಂಡ್, ಅಖಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದವು.
ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಅಖಂಡ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯನ ಗೆಟಪ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿವಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿವೆ.
ಖಂಡಾಂತರ ದಾಟಿದ ಅಭಿಮಾನ
ಈಗಾಗಲೇ ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ 2 ಫೀವರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡ 2 ಕ್ರೇಜ್ ಖಂಡಾಂತರ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದ ಅಖಂಡ 2 ಟಿಕೆಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಂಡ 2 ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ
ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
