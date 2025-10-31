- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಬಚ್ಚನ್ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲವಂತೆ… ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಬಚ್ಚನ್ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲವಂತೆ… ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ತಮ್ಮ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆಯಲ್ಲ
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ, ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನವ್ಯಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನವ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನವ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನವ್ಯಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ "ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನವ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ "ನಾವು ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತೆಯೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನವ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನವ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ
ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಆರಾಧ್ಯರಾಗಿರಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಇವರ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ.