- ರಿಷಬ್ರದ್ದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ... ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ವಿಮರ್ಶೆ
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Asianet News
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Asianet News
ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, 'ಕಾಂತಾರ' ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ, ನೋಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟರಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Asianet News
ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಟನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಅನುಭವ ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ, 1000 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
