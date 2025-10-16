- Home
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಾ?
ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಸವಾಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ದೇಶಮುದುರು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈಗ 60 ದಾಟಿದ ನಟರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋ ಈಗ ವೈರಲ್
ಈ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಫೋಟೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅವರೇ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ
ಶ್ರೀಹರಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಹಲೋ ಬ್ರದರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೋಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೂ ಜಿಮ್ಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟರ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.