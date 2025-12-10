- Home
ನನ್ನ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ.. 50 ಆದ್ರೂ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ: ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
50 ವರ್ಷವಾದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್
ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನನ್ನ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ರೆಡಿ' ಎಂದು ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ತಾವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಬದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. 'ಬದ್ರಿ' ನಂತರ ಅಮೀಶಾ 'ನಾನಿ', 'ನರಸಿಂಹುಡು', 'ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರು.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಟ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್
ನಡುವೆ 'ಆಕತಾಯಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಗದರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರು. ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಾ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವತ್ತರಲ್ಲೂ 20ರ ಯುವತಿಯಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
