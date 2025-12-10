- Home
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿರಂಗದ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಯ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಂದರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರೋ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Rukmini Vasanth) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ.. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭಿನಯ ಚತುರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಧೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ, ಕಲೆಯ ಆಗರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1996 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ. ಇವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ನಲ್ ವಸಂತ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಮಗಳು.
ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಖ್ಯಾತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಲಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಹೀಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳೆರಡೂ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರದ್ದು.
ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದವರೆಗೆ...
ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್ ನ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (RADA) ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬೀರ್ಬಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಮರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
'ಪ್ರಿಯಾ' ಎಂಬ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ತಿರುವು
ಆದರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಸಿನಿಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ (Side A ಮತ್ತು Side B). 2023 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ‘ಪ್ರಿಯಾ’ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆಯಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರದ ನೋವು, ನಲಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚು
ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ‘ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ’, ಆಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ‘ಬಘೀರ’ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್’ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಇವರು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪರಭಾಷಿಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ
ನೀಡಲಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಘನ ಅಬಿನಯ ಮತ್ತು ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಹಿಡಿತ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೀವು ಹೀಗೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾರೈಕೆ.
