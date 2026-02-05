ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಅನುರಾಗ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ!
ಅಮೆರಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ ಸ್ಟೀನ್ನ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ. ಬಚ್ಚನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ ಸ್ಟೀನ್ನ 30 ಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೆಸರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಐಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಎಪ್ ಸ್ಟೀನ್ನ ಸಹಾಯಕನ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರನ್ನು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 'ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೈ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಲೆಸ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಗಿ ಸೀಗಲ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಅಮಂಡಾ ಸ್ಕಾರ್ಬ್ನಿಕ್ ನಡುವಿನ ಇಮೇಲ್ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟರು ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಚ್ಚನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ.
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ (amfAR) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ದಿ ವೈನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಗಾಲಾಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೆನ್ ಬ್ಲಾವಟ್ನಿಕ್, ಜೋಯಲ್ ಕೋಯೆನ್, ಕೆನ್ನೆತ್ ಕೋಲ್, ರೊಸಾರಿಯೊ ಡಾಸನ್, ಜೇಕ್ ಗಿಲೆನ್ಹಾಲ್, ನಟಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್, ಶರೋನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆ ವೈನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಇದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಲ್ಗಳು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗಾಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು 2015 ಮತ್ತು 2017 ರ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗಳು, 18,000 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2,000 ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
