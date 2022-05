The Kashmir Fiies ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನೋವು !

'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' (The Kashmir Files) ನಂತರ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನೋವು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪುನೀತ್ ಬಾಲನ್ ಅವರು 'ದಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್' (The Hindu Boy) ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಹನವಾಜ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಶರದ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (Sharad Malhotra) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.



After The kashmir Fiies The story of Kashmiri Pandits will be seen on the silver screen Again

ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ. ಟಿವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಶರದ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ದಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್’ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.

'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 'ದಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್' ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಇಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅವರು ಇನ್ನೂ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪುನೀತ್ ಬಾಲನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗನ ಕಥೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುನೀತ್ ಬಾಲನ್, 'ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನೋವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸರ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರು.

'ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್‌' ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪುನೀತ್ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾನವಾಜ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಜರ್ಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅಕೇಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅವಿಕ್ ದೋಜನ್ ಚಟರ್ಜಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

