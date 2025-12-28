- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಶಕೀಲಾರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ? ಯಾರೂ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
ಶಕೀಲಾರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ? ಯಾರೂ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿತನ. ‘ನಾನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹನಟರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲಾ.
ಶಕೀಲಾ ಬದುಕಿನ ಕರಾಳ ಮುಖ ಅನಾವರಣ: ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಡಿದ ಒಂಟಿತನ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತನ್ನ ಮಾದಕ ನೋಟದಿಂದಲೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ (Shakeela). ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಕೆ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡರೂ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸುನಾಮಿ:
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿತನ.
"ನಾನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹನಟರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಅಂದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು 20 ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು!
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದೆ, ಇತರರಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಇತರರ ಹಂಗು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ.
ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನವೇ ನನಗೆ ಆಸರೆಯಾಯಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.
25 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಆದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ!
ಶಕೀಲಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. "ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ (Nepotism) ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅವಕಾಶ:
ಕೇವಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಕೀಲಾ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುವ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಕೀಲಾ ಖಡಕ್ ಮಾತು:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮಿನುಗಿನ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಕಡೆಗಣನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂದು ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.