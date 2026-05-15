ಒಟಿಟಿ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅದಿತ್ಯ ಧಾರ್
ಭಾರತದ OTT ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ದುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಈ ಹೈ-ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ರೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ.
Image Credit : Jio Studios
ಧುರಂಧರ್ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ದುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹150 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ OTT ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ₹85 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಮೊತ್ತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಿದೆ. OTT ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಿಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ ಕಟ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Facebook
ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್ ಲಿಸ್ಟ್
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ OTT ಡೀಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ₹175 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ₹200 ಕೋಟಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'RRR' ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹325 ಕೋಟಿಗೆ ಝೀ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'KGF: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹320 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
Image Credit : X
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ OTT ಡೀಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು ₹275 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಸುಮಾರು ₹200 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1 – ಸೀಸ್ಫೈರ್' ₹160 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 'ದೇವರ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ನಂತಹ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಈ OTT ಬೂಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
