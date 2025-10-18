- Home
ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನೆಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೀಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಯಕಿಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ 24 ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪ್ರಮುಖರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಗಾಡು, ಪದಹಾರೇಳ ವಯಸು, ದೇವತ, ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಆಖರಿ ಪೋರಾಟಂನಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಳಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಮಾಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 24 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 25ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಾನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
ಅಂತಹ ಸಾವು ಬರಬಾರದಿತ್ತು
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಕೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಾವು ಬರಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ 2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪತಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್
ಆಕೆಯ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.