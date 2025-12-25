ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಧಮಾಕಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೌದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್ 2'ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ 2 ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಧಮಾಕಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೌದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್ 2'ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ನಟಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಥುನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಸಂತಾನಂ, ಎಸ್‌ಜೆ ಸೂರ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ರಜನಿಕಾಂತ್ Jailer-2ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ: ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮವೇನು?
Related image2
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಟಿ.. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಾ?

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಗ್ರಹ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಡುವ ನಿವೃತ್ತ ಜೈಲರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ವಿನಾಯಕನ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಸುನೀಲ್, ವಸಂತ್ ರವಿ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 220 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನ ಈ ಚಿತ್ರ 650 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.