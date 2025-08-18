- Home
- 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ?
ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ 66ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟರನ್ನು ಮೀರಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ನಾಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬುತ್ತಾರಾ? ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು?
66ರಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
'ಮನ್ಮಥ' ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ 66 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ 30ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಜಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ನಾಗ್ಗೆ 'ಮನ್ಮಥ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 66ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಿಂಗ್, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಗ್ಲಾಮರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗುಮೊಗದ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹಲವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ
ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು
15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯರು ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕು ಎಂದರೂ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡದೆ, ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಬಳಸಿದೆ, ಪಿಆರ್ಪಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನೊಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ನಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಹುರುಪಿನಿಂದ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬ್ಯುಸಿ
ಸದ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 3 ರಿಂದ ಅವರು ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳಿನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಹಿಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
