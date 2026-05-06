Salman Khan: 2900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್; ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಭಾಯಿಜಾನ್' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇದು!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನನಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan), ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 59ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಬಾಯ್ಜಾನ್' ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ.
2,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು! 2017 ರಿಂದ 2018ರ ನಡುವೆ ಅವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 300 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಪಾಲೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ:
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂದಾಜು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ', 'ಡಾ. ಕ್ಯಾಬಿ' ಮತ್ತು 'ರಾಧೆ' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ:
ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಾರುಪತ್ಯ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ! ಇನ್ನು 'ದಸ್ ಕಾ ದಮ್' ಶೋ ಮತ್ತು 'ದ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲ್ತಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಐಕಾನ್ ವರೆಗಿನ ಪಯಣ:
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1965 ರಂದು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಇವರು, 1988ರಲ್ಲಿ 'ಬೀವಿ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಸಿನಿಮಾ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ 'ಸಾಜನ್', 'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್', 'ಜಡ್ವಾ', 'ಬೀವಿ ನಂಬರ್ 1' ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಕಿಕ್' ಮತ್ತು 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1:
ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' (Being Human) ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೂ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣದ ಮೂಲಕವೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿಜವಾದ 'ಬಾಯ್ಜಾನ್' ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
