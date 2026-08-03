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- ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ Vs ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದ ಶೇ.75 ಜನ!
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ Vs ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದ ಶೇ.75 ಜನ!
'ಗೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ 2025' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇಂದಿಗೂ 'ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್' (Manual Gearbox) ಅಥವಾ 'ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್' (Automatic Gearbox) ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ 'Cars24' ಮತ್ತು 'Team-BHP' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಗೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ 2025' (Gears of Growth 2025 Report) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ (Used Cars) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ!
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೀಗಿದೆ:
ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳು (Manual Cars): ಶೇ. 72 (72%)
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳು (Automatic Cars): ಶೇ. 28 (28%)
ಅಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಕೇವಲ 1 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ! ಆದರೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಹಿಂದೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ (Demographics) ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.
ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ?
ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ : 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರು (Under 35 Buyers) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇಂದಿಗೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 35 ರಿಂದ 45 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ (Gender Preference): ಮಹಿಳಾ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ (Women Buyers) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪುರುಷರು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ವರ್ಸಸ್ ನಾನ್-ಮೆಟ್ರೋ (Metros vs Non-Metros): ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru), ಮುಂಬೈ (Mumbai) ನಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ (Traffic Congestion) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ಇತರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳೇ ಫೇವರಿಟ್.
ಭಾರತೀಯರು ಇಂದಿಗೂ 'ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರು' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ:
1. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ (Low Purchase & Maintenance Cost): ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಅಗ್ಗ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ (Fuel Efficiency) ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
2. ಚಾಲನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ (Driving Familiarity): ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಚಾಲನೆ ಕಲಿಯುವುದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
3. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ (Resale Value): ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ (Easy Resale).
(ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ Maruti Swift Dzire, Wagon R, Hyundai i10, Grand i10, ಮತ್ತು Maruti Alto ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ Maruti Baleno ಹಾಗೂ Honda City ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ).
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಜನ ವಾಲುವುದೇಕೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ (Clutch Pedal) ತುಳಿದು ಕಾಲು ನೋವು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ (Driving Convenience) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಜನ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯವೇ?
ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರಿನ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ (AMT, CVT, Torque Converter, Dual-Clutch) ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋದರೆ ಅದರ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ (Repair Cost) ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ!
ಸಲಹೆ: ಬಳಸಿದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ (Inspection Report) ಹಾಗೂ ವಾರಂಟಿ (Warranty) ಕವರ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Cars24 ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು 300-ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ).
ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆ: ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ: ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ (City Commute), ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರು ನೀಡುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಯೋಗ್ಯ.
ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಯ್ಕೆ : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ (Highways) ಇದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾರ್' ನಿಮಗಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!