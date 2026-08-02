ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ್ NCAP (BNCAP) ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಇ, ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (BNCAP), ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.46 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 81ಕ್ಕೆ 76.46 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, BNCAP ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಇ (Mahindra XEV 9e)
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 77 ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೂ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ, ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ (Tata Harrier EV)
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 32 ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 81ಕ್ಕೆ 77 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 (Mahindra BE 6)
ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಇ 6, ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 76.97 ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳು దీనికి ಕಾರಣ.
ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ (Kia Seltos)
ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.7 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 76.7 ಆಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ (Maruti Victoris)
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.66 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 74.66 ಆಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ (Maruti e-Vitara)
ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕೂಡ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.49 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 74.49 ಆಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Tata Punch EV Facelift)
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.46 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 76.46 ಆಗಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ (Hyundai Venue)
ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.15 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 44.46 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 75.61 ಆಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ (Tata Sierra)
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.14 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 44.73 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 75.87 ಆಗಿದೆ. ಸಿಯೆರಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ (Mahindra Thar Roxx)
ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 31.09 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಕೋರ್ 81ಕ್ಕೆ 76.09 ಆಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.