- Home
- Automobile
- Most Used Car In India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖರೀದಿಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Most Used Car In India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖರೀದಿಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Range extender hybrid cars in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
14
Image Credit : Gemini AI
ಕಡಿಮೆ ಮೆయిಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚೇ ಪ್ರಮುಖ ಬಲ
ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
24
Image Credit : stockPhoto
ಮೈಲೇಜ್, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡೂ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ.
34
Image Credit : cardekho.com
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವವೂ ವಿಶೇಷ
ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಗರಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಂದರೂ, ಹಳೆಯ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
44
Image Credit : Google
ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಎಂಜಿನ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಿವೆ.
Latest Videos