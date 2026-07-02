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- Used Cars: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Used Cars: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್, ವಾಹನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಖಚಿತ. ಯಾವಾವ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಡಿಷನ್ ನೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಳೆಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ (Hypothecation) ಬಾಕಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.
ಏನಿದು ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ (Hypothecation)?
ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಆ ವಾಹನದ ಆರ್ಸಿ (ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಎನ್ಒಸಿ (NOC) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ವಾಹನವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.
ಲೋನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 'Hypothecated to' ಎಂದು ಬರೆದು ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ವಾಹನ ಪೋರ್ಟಲ್ (Vahan Portal): ಸರ್ಕಾರದ 'ಪರಿವಾಹನ ಸೇವಾ' ಅಥವಾ 'ವಾಹನ' ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (RC Status) ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಂ-ಪರಿವಾಹನ ಆ್ಯಪ್: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ-ಪರಿವಾಹನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೂಲ ಎನ್ಒಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 35 ಕಡ್ಡಾಯ
ಮಾರಾಟಗಾರನು ಲೋನ್ ತೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಂಬಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಅಸಲಿ 'ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್' (NOC) ಮತ್ತು 'ಫಾರ್ಮ್ 35' (Form 35) ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಟಿಓ (RTO) ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು:
ವಿಮಾ ದಾಖಲೆ (Insurance Record): ಕಾರಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರು ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (PUC): ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ: ಕಾರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ (Ownership Transfer):
ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ನೀಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿ. ಆರ್ಟಿಓ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ (Hypothecation Termination), ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ನೆನಪಿಡಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ!