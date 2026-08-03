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- ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ.15ಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ Scorpio N
ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ.15ಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ Scorpio N
ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಎಸ್ಯುವಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ SUV
ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N' (Scorpio N) ಆವೃತ್ತಿಯ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಈ ಬಾರಿ ನೂತನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಧಮಾಕಾ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಗೆ 'ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳ (Spy Shots) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೂತನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್' ಸೇರ್ಪಡೆ
ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ 'ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್' (Panoramic Sunroof). ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಗಲ್-ಪೇನ್ ಸನ್ರೂಫ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಿನ ಇಡೀ ಛಾವಣಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಸನ್ರೂಫ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' ಮಾದರಿಯ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್!
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೂತನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ Nನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' (Thar Roxx) ಕಾರಿನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳ (AC Vents) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ!
ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್' (Digital Instrument Cluster) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೇಜ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನಾಲಾಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ '360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ನೂತನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ವಾಹನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬದಲಾದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.