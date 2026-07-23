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- ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಆಳಲು ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್': ಫೀಚರ್ಸ್, ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಆಳಲು ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್': ಫೀಚರ್ಸ್, ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Mahindra Scorpio N facelift 2026)! ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (Indian Auto Market) ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್' (Mahindra Scorpio N), ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ (Testing Phase) ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ (Facelift Model) ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? (Expected Launch Date):
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು (August 15, 2026) ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ 'ವಿಷನ್ ಎಸ್' (Vision S) ಮತ್ತು 'ಬಿಇ 07' (BE 07) ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಹೊರವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ? (Exterior Design Changes):
ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ (Muscular Body Style) ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಬಾನೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು (New Alloy Wheels).
- ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು (Revised Headlamps & Taillamps).
- ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ (New LED Lighting) ಮತ್ತು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬಂಪರ್ಗಳು.
- ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ (Larger Front Grille) ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ (New Color Options).
- ಗಾತ್ರ (Dimensions): ವಾಹನದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಉದ್ದ: 4662mm, ಅಗಲ: 1917mm, ಎತ್ತರ: 1857mm, ವೀಲ್ಬೇಸ್: 2750mm).
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? (Interior Features & Updates):
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ (Thar Roxx) ನೀಡಿರುವಂತೆ, 10.2 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೀ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Infotainment System) ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (Wireless Android Auto & Apple CarPlay) ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳ (AC Vents) ಸುತ್ತ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್, ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ (Panoramic Sunroof) ಫೀಚರ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಾ? (Engine Specifications):
ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ:
ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (2.2-Liter Diesel Engine): ಇದು ಎರಡು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು 132 bhp ಪವರ್ (300 Nm ಟಾರ್ಕ್) ನೀಡಿದರೆ, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ 175 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (Manual Gearbox) 370 Nm ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ (Automatic Transmission) 400 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (2.0-Liter Turbo Petrol): ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 203 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನುವಲ್ನಲ್ಲಿ 370 Nm ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ 'ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್', ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (Indian SUV Market) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಖಚಿತ.