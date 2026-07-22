- Home
- Automobile
- Car News
- ಬಡವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 7 ಅಗ್ಗದ CNG ಕಾರುಗಳು: ಭರ್ಜರಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸೂಪರ್ ಮೈಲೇಜ್!
ಬಡವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 7 ಅಗ್ಗದ CNG ಕಾರುಗಳು: ಭರ್ಜರಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸೂಪರ್ ಮೈಲೇಜ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟಿಯಾಗೊ, ಪಂಚ್, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
110
Image Credit : our own
ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಕಾಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದರ ಬದಲು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಲಗೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
210
Image Credit : tata
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 5.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಇದು 1.2 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್, ಮ್ಯಾನುವಲ್-ಎಎಂಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ಇಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
310
Image Credit : Tata
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 6.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಶುರು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 26.99 ಕಿ.ಮೀ ARAI ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
410
Image Credit : Asianet News
ಹ್ಯುಂಡೈ ಔರಾ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಹ್ಯುಂಡೈ ಔರಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 7.81 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
510
Image Credit : HYUNDAI
ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 6.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಇದು ಸುಮಾರು 27.1 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸನ್ರೂಫ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
610
Image Credit : Google
ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 7.21 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ.
710
Image Credit : Autocar India
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 7.26 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಇದು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಟೈಪ್-ಸಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
810
Image Credit : Google
ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ 7.29 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಇದರಲ್ಲಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಾತಾಯನ ಸೀಟುಗಳಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ ಯೋಗ; 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ, ಚಿನ್ನದ ಸುರಿಮಳೆ
910
Image Credit : X
ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ.
1010
Image Credit : Gemini AI
ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಕಾರಣ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
Latest Videos