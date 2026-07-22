ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ ಯೋಗ; 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ, ಚಿನ್ನದ ಸುರಿಮಳೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭೋಗ ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಭೋಗ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟದ' ಯೋಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣದ ಖಜಾನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುದ್ಧಿ ಕಾರಕನಾದ ಬುಧನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಅಪಾರವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವುದರಿಂದ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಹನ ಯೋಗವು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಬಲದಿಂದ 'ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಫ್ತು-ಆಮದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸಾದ ಐಷಾರಾಮಿ 'ಆಡಿ' ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಈ ಆಡಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಆಡಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಕಾಲ. ರಾಹುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನೀವು ಆಸೆಪಟ್ಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಡಿ ಕಾರನ್ನು ಶೋರೂಂನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಸಿ ಬರುವ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಆಡಿ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಓಡಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲಿದೆ.