ಸಿಟ್ರನ್ ತನ್ನ 108ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಬಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್' ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, JBL ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸಪ್ರೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸಿಟ್ರನ್' (Citroën), ದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ 108ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್' (Basalt X Comfort Edition) ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ 'ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್' ಮಾದರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ (ದುಬಾರಿ) ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಿಟ್ರನ್ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇಸ್ (ಆರಂಭಿಕ) ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹8.75 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಆಗಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.

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ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಎಕ್ಸ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ಯಾಕ್

ಹೊಸ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀಟುಗಳು: ಈ ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 'ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಬೀಜ್ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್‌'ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ (Standard) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದಣಿವಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಸನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಎಕ್ಸ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ (Comfort AXS Packs): ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Personalize) ಈ ವಿಶೇಷ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿದೆ?

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ JBL ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು (Predictive Safety Alerts) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 10-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ.

ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಸ್ತೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೈವೇ ಡ್ರೈವ್ ಇರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಸವಾರಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರಿ!

ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (Stellantis India) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಿಯೇಶ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

"ಯಾವಾಗಲೂ 'ಕಂಫರ್ಟ್' (ಆರಾಮದಾಯಕತೆ) ಎನ್ನುವುದೇ ಸಿಟ್ರನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜೀವಾಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 108ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ 'ಬಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್' ಕಾರನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ 'ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್' ತತ್ವವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ."

ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ

ಸದ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಬಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್' ಕಾರುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಟ್ರನ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಟ್ರನ್ ಶೋರೂಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಟ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.