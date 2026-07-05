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- ಅಮೇಜ್, ಎಲಿವೇಟ್ ಸೇರಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್
ಅಮೇಜ್, ಎಲಿವೇಟ್ ಸೇರಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ವೀಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್
ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿತನ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಂಡಾ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೋಂಡಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಣೆ
ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹರಿಷ್ಠ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಗದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಬೋನಸ್, ಆಕ್ಸಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್-ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಕಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲಿವೇಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಕಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 68,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಶನ್ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಕಾರಿಗೆ 58,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ
ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಜುಲೈ 31ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಕಾರುಗಳ ಆಫರ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ, ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ಡೀಲರ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಫರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಂಡಾ ZR-V ಕಾರು ಲಾಂಚ್
ಹೋಂಡಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ZR-V ಕಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2.0 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್, e:HEV ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 22.80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ.