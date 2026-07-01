6 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಇರುವ ಈ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್!
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ CNG ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುವ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
Maruti Suzuki Celerio CNG
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ CNG ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Maruti Suzuki Celerio CNG ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹5.97 ಲಕ್ಷ (ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು) ಎಂಜಿನ್: 998cc, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ K10C ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್: CNG ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 56.7 bhp ಟಾರ್ಕ್: ಸುಮಾರು 82 Nm ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೈಲೇಜ್ CNG ಮೈಲೇಜ್: 34.43 km/kg (ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ) ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Tata Punch CNG
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ Tata Punch CNG ತನ್ನ SUV ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ Twin-Cylinder iCNG ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹6.74 ಲಕ್ಷ (ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು) ಎಂಜಿನ್: 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ Revotron ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ CNG ಪವರ್: ಸುಮಾರು 73.5 bhp ಟಾರ್ಕ್: ಸುಮಾರು 103 Nm ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೈಲೇಜ್ ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್: 26.99 km/kg ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Maruti Suzuki Fronx CNG
Maruti Suzuki Fronx CNG: SUV ಸ್ಟೈಲ್, 28.51 km/kg ಮೈಲೇಜ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್!
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ SUV ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Maruti Suzuki Fronx CNG ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. Nexa ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಕಾರು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹7.86 ಲಕ್ಷ (ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು) ಎಂಜಿನ್: 1.2-ಲೀಟರ್ K-Series Dual Jet, Dual VVT ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ CNG ಪವರ್: ಸುಮಾರು 76.4 bhp ಟಾರ್ಕ್: ಸುಮಾರು 98.5 Nm ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್: 28.51 km/kg ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ.
Hyundai Aura
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸೆಡಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ಗಾಗಿ Hyundai Aura CNG ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹6.90 ಲಕ್ಷ (ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು) ಎಂಜಿನ್: 1.2-ಲೀಟರ್ Kappa Bi-Fuel (Petrol + CNG) CNG ಪವರ್: ಸುಮಾರು 68 bhp ಟಾರ್ಕ್: ಸುಮಾರು 95.2 Nm ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್: 28.4 km/kg ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ.