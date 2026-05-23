27 KM ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೇವಲ ₹11.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!
ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಡಾನ್ '2026 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ₹11.99 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 27.26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 2026 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ '2026 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' (Honda City Facelift) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ನೂತನ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 11.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಹಲವು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ (New Exterior Design)
ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕನೆಕ್ಟ್ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಗೂ ಹೋಂಡಾದ ಹೊಸ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಗ್ರಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹನಿಕ್ಯಾಂಬ್ (Honeycomb Pattern) ವಿನ್ಯಾಸದ ಗ್ರಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್ಲೈನ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಟೇಲ್ಲೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ (ತಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಶೇಡ್) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೆಡ್, ಆಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲೂ, ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಂ ವೈಟ್, ಲೂನಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಯೊರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷುರಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ (Premium Interior Updates)
ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 10.1 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು (Ventilated Seats), 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯೂ, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮಿರರ್ಗಾಗಿ ಸನ್ಶೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1: ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Top Notch Safety)
ಹೋಂಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್' (Level 2 ADAS - Advanced Driver Assistance System) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಬಿಎಸ್ (ABS), ಇಬಿಡಿ (EBD), ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TCS) ಮತ್ತು ಲೇನ್ ವಾಚ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು (Engine & Performance)
ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್: ಇದು 121 ಹೆಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 145 ಎನ್ಎಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (CVT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯಬಹುದು.
1.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (e-HEV): ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 126 ಹೆಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಹಾಗೂ 253 ಎನ್ಎಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿವಿಟಿ (e-CVT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಲೀಟರ್ಗೆ 27 ಕಿಮೀ ಕೊಡುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಮೈಲೇಜ್ (Unmatched Fuel Efficiency)
ಇಂದಿನ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯ ಮೈಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರಿನ 1.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (e-HEV) ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರೊಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಟೋ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.