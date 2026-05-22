ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ನೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಜೂನ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹೊಡೆತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸೆಲೆರಿಯೊ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.