ಕೇವಲ 30 ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ, 6 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ, ಇದು ಮಿನಿ GP ಎಡಿಶನ್
ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಶನ್ ಮೀನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಜಿಪಿ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್, 6.6 ಸಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಈ ಕಾರು , ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಪಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕಾರು
ಹೊಸ MINI ಕೂಪರ್ S, GP ಪ್ರೇರಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. JCW ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಪಿನ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ, 6.6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 - 100 km/h.ವೇಗ, ಗಂಟೆಗೆ 242 km/h ವೇಗ, MINI ಟ್ವಿನ್ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ:
ಹೊಸ MINI ಕೂಪರ್ S, GP ಪ್ರೇರಿತ ಆವೃತ್ತಿ - INR 58,90,000
ಹಾರ್ಡ್ಕೋರ್ MINI ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 30 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ, ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು GP ಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BMW ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟಿರೀಯರ್
ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಕ್ಲೀನ್, ಆಧುನಿಕ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. GP ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡೋರ್ ಸಿಲ್ಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ಲೋನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. GP ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ '1/30' ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಅಪರೂಪದ ವಂಶಾವಳಿಯ ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ JCW ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಪಿನ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ವಿನ್ ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್
ಹೊಸ MINI ಕೂಪರ್ S, GP ಪ್ರೇರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ MINI ಟ್ವಿನ್ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ನವೀನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 5,000 - 6,500 rpm ನಲ್ಲಿ 150 kW/204 hp ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 1450-4500 rpm ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರು 6.6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 - 100 km/h.ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 242 km/h.ಆಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್
ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಣ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. GP ಪ್ರೇರಿತ ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು/ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. C-pillar, GP ಪ್ರೇರಿತ “1/30” ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. JCW ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕಾರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.