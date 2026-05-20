ಕೇವಲ 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು! ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ EVಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ!
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Image Credit : Tata Motors website
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ (TATA Punch EV)
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 9.69 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಯುವಿಯಂತಹ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
Image Credit : TATA MOTORS
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಇವಿ (Tata Tiago EV)
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 7.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಕಾರು 315 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Image Credit : Gemini
ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ (MG Comet EV)
ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 7.63 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 230 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Image Credit : tata motors
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ (Tata Nexon EV)
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 12.49 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೈವೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಓಡಾಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Image Credit : MG Website
ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ (MG Windsor EV)
ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 14.09 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಜಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
