ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಉಚಿತ ಫೋನ್ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಡಿ.12): ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈಗ Vi ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮೂರು ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 25,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ನಷ್ಟ ವಿಮೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, Vi ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಮೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳುವಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ Vi
Vi ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 251 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 10GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ಣ 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೆರಡು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗ
Viಯ ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ₹201 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 10GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆಎ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಮೆಯ ಬದಲಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ ₹61 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಉಚಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ನಷ್ಟ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. Vi ಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಮೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ Vi ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ABHICL ನಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ SMS ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನಂತರ ABHICL ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹25,000 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ABHICL ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, Vi ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.