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- Real Estate: ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಂಶಾಬಾದ್ ಮುಂದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
Real Estate: ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಂಶಾಬಾದ್ ಮುಂದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಕೊಂಡಾಪುರ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯಷ್ಟೇ ಶಂಶಾಬಾದ್ಗೂ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಂಶಾಬಾದ್ ತುಂಬಾನೇ ಲಕ್ಕಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್ನಿಂದ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಶಾಬಾದ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ರಸ್ತೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಶಂಶಾಬಾದ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ವಾತಾವರಣ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಶಂಶಾಬಾದ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹೊಸ ಬೂಸ್ಟ್
ಶಂಶಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಿರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ ಈ ಭಾಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿಸಿಎಸ್ (TCS) ಈಗಾಗಲೇ ಆದಿಬಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾಬ್ ಸಿಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರವೇ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಶಂಶಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು.
ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ
ಶಂಶಾಬಾದ್ ಕಡೆ ಜನ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 2BHK ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಶಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಕೊತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಏರಿಯಾಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೂ (ಪ್ಲಾಟ್) ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಏರಿಯಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಗಜಕ್ಕೆ 35 ಸಾವಿರದಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶಂಶಾಬಾದ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಫ್ಲಾಟ್, ವಿಲ್ಲಾ, ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಜೋರು
ಶಂಶಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸಾತಂರಾಯಿ, ಮಾಮಿಡಿಪಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,000 ದಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ವಿಲ್ಲಾಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏರಿಯಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಶಂಶಾಬಾದ್ ಮುಂದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ?
ಶಂಶಾಬಾದ್ಗೆ ಇರೋ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ, ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ, ಫಾರ್ಮಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಬ್, ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಂಶಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈ ಏರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದರೆ.. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನುಮತಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅನುಮತಿಗಳು, ಜೋನ್ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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