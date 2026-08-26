ತಂದೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಗ್ರೋವರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೇಗವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾಸರ್ ದೇವಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ‘ಥೋಡಾ ಸ್ಲೋ’ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಸಾವು ಬದಲಿಸಿತು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು: ದುಬೈ ತೊರೆದು ಪರ್ವತ ಸೇರಿದ ಇಶಾನ್
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ತಂದೆಯ ನಿಧನ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ತಿರುವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಗದ ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ದುಬೈಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಕಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಕಂಡ ಅನುಭವಗಳು ಇಶಾನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ವೃತ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನದ ಓಟದ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದುಬೈನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಸರ್ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾಸರ್ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಈಗ ‘ಥೋಡಾ ಸ್ಲೋ’ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನದ ತತ್ವ ಅಡಗಿದೆ—ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು, ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು.
ನಗರದ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
‘ಥೋಡಾ ಸ್ಲೋ’ ಎಂದರೇನು?
ಇಶಾನ್ಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಓಟದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ. ಅವರ ಹೊಸ ಬದುಕು ಇದೇ ತತ್ವದ ಸುತ್ತ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕಥೆ
ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಿಮಾಂಶು ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ‘Unfiltered Life’ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖದ ಅನುಭವವೊಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಹಲವರು ಇಶಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಕಥೆಯಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.