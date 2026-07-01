ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುವಾಗ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದೇಕೆ?
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಓರೆ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೆರೆಗಳು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಬರೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿಯಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಾಣ ಡಿಮಾರ್ಟದ್
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ‘ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್’ (D-Mart) ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣ. ದೈನಂದಿನ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಮೂರು ಓರೆ ಗೆರೆಗಳನ್ನು (Three Slanted Lines) ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನೆಂದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಬ್ಬದ ತಾಣ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್; ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯ
ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ. ನಿತ್ಯಬಳಕೆಯ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳು
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿ (Offers) ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 'ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ' (Buy 1 Get 1 Free) ಆಫರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ' (Self Service) ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಂಪನಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಾವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಓರೆ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ
ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಮೂರು ಓರೆ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ, "ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗದಿರಲು ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಆ ‘ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ’ ಯಾವುದರದ್ದು?
ಓರೆ ಗೆರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಬಿಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ '1, 2, 3...' ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳು ಆ ಬಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಮೇಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ '3' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನ ಬಳಿ 3 ಚೀಲಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗಾರ್ಡ್ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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