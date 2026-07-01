ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು 1.95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿ, ಶೇಕಡಾ 13.9 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 13.9 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ 1.95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (₹1,94,812 ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ 1.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 13 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ?
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ತೆರಿಗೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ 44,608 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಈ ಆದಾಯ, ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. 34.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 60,038 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟು: ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ಶೇ. 6.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, 1,34,774 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
- ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ (Net Revenue): ಮರುಪಾವತಿಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ 1,62,377 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ (ಶೇ. 11.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ).
ರಾಜ್ಯವಾರು ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 30,714 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕ: 12,937 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ.
- ಗುಜರಾತ್: 11,743 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 9,165 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ:
ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು (2%), ರಾಜಸ್ಥಾನ (5%) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (5%) ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
GST ಏರಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣ
- ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು: ಇದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 'ಇಂಜಿನ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ.
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.