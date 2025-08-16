ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿ!
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಖಾಸಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸುದ್ದಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ, ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಖಾಸಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ (DMart Minimax, Fresh) ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ಗಳು
ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ expiry date ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ 30%-50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್
ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ (ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ) ಮತ್ತು ಋತುಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ (ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲ) ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಗಾಗ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿತಾಯ
ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ "D" ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಸ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳು
ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.