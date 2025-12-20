ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಅಳಿಯ ಆನಂದ್ ಪಿರಾಮಲ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ 14.72% ಪಾಲನ್ನು ಸುಮಾರು ₹600 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಸನ್ಲಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.20): ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಪತಿ ಆನಂದ್ ಪಿರಾಮಲ್ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಆನಂದ್ ಅಜಯ್ ಪಿರಾಮಲ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (SLI) ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ 14.72% ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲನ್ನು ಸುಮಾರು ₹600 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸನ್ಲಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂದು ಘಟಕವಾದ ಸನ್ಲಾಮ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ (ಮಾರಿಷಸ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SEMM) ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪಿರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು NSE ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ SLIC ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ₹12.68 ಕೋಟಿ (ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ 0.12%) ಲಾಭಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ
"ಈ ವಹಿವಾಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣಗಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ SEMM, ಸನ್ಲಾಮ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ 100% ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ಲಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಸನ್ಲಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾನ್-ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.