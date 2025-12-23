ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋನಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ 60 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ-ಟೀ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್, ಅಸಾಧಾರಣ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಪರೂಪದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೈಬಾ ಟೂರ್ಮ್ಯಾಲಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಹಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಜ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ಯಾರೈಬಾ ಟೂರ್ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಭರಣ ಪ್ರಭಾವಿ ಜೂಲಿಯಾ ಚಾಫೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಕುಶನ್-ಕಟ್ ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಂಬಾನಿ ಸೊಗಸಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಚಿಫೋನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವಿನ ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಕಾಲಾತೀತ ಶೈಲಿಯು, ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು.
