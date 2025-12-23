Kannada

ಸೊಸೆಯ ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋನಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ 60 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ-ಟೀ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್, ಅಸಾಧಾರಣ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

fashion Dec 23 2025
Author: Gowthami K Image Credits:Instagram
Kannada

ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಲ್ಟ್‌ನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ನೀತಾ

ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಪರೂಪದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೈಬಾ ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೈಬಾಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರ

ಉದ್ದನೆಯ ಹಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಜ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ಯಾರೈಬಾ ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್  ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಭರಣ ಪ್ರಭಾವಿ ಜೂಲಿಯಾ ಚಾಫೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಆಕರ್ಷಕ ಪಿಯರ್-ಕಟ್ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಕುಶನ್-ಕಟ್ ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.  

Image credits: Instagram
Kannada

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊ

 ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಂಬಾನಿ ಸೊಗಸಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಚಿಫೋನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವಿನ ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಕಾಲಾತೀತ ಶೈಲಿಯು, ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು.

Image credits: Instagram

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಿ 6 ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌, ಪ್ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!

Baby Gold Pendant: ಜಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಪ್ರತಿ ಸೀರೆಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌

ಅಂದದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ₹500ಗೆ ಸಿಗೋ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಕಾಂಬೊ ಸೆಟ್