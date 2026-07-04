ಜಸ್ಟ್ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ AI ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ! ಈ ಜೈನಂ ಜೈನ್ ಯಾರು?
14 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜೈನಂ ಜೈನ್, ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ 'ಮೆಂಗೊ ಇಂಜಿನ್' ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 105 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರ ಸಾಧನೆಯು, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಜೈನಂ ಜೈನ್?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜೈನಂ ಜೈನ್ (Jainam Jain) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಈತ, ಈಗ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಜೈನಂ ಜೈನ್?
ಜೈನಂ ಜೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ. ಇವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮೆಂಗೊ ಇಂಜಿನ್ (Mengo Engine) ಎಂಬ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು.
6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮದ ಆಸಕ್ತಿ
ಜೈನಂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ! ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
105 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಜೈನಂ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ವೇಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಜಿಸಿಎಸ್ಇ (IGCSE) 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇವಲ 105 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಇವರು ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು.
ಜೈನಂ ಜೈನ್ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ TEDx ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ
- ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳಿವೆ
- ಇವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
- ಇವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 1,45,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
- 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು
ಜೈನಂ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತು
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳು, ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೈನಂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಇವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಈ ಬಾಲಕನ ಸಾಧನೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೈನಂ ಜೈನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
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