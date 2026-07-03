- Home
- News
- India News
- Tirupathi Laddu: ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿ ಲಡ್ಡು ಸೇಲ್!
Tirupathi Laddu: ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿ ಲಡ್ಡು ಸೇಲ್!
2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿಯ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ತಿರುಮಲ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ (Tirumala Tirupati Devasthanam - TTD) ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದ ಮಾರಾಟವು ಈಗ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿವೆ (All-time Record).
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶ:
ಟಿಟಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 1,26,81,805 (ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರ ಐದು) ಲಡ್ಡುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ (Summer Vacation) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026: 1,11,96,170 ಲಡ್ಡುಗಳ ಮಾರಾಟ
ಮೇ 2026: 1,21,35,528 ಲಡ್ಡುಗಳ ಮಾರಾಟ
ಜೂನ್ 2026: 1,26,81,805 ಲಡ್ಡುಗಳ ಮಾರಾಟ
ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? (Why the Surge?):
ಭಕ್ತರ ದಂಡು: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಜೆ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನದ ಅವಧಿ: ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಸಿಗುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನೂ ಸರಾಸರಿ 3 ರಿಂದ 5 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.
ಲಡ್ಡು ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು:
ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು (Srivari Laddu) ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಭಾವನೆ. ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ (GI Tag) ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಇದರ ರುಚಿಗೆ ಕಾರಣ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಲಡ್ಡು ಪೋತು' (Kitchen) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 15-20 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಟಿಡಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ತಿರುಪತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ