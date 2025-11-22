ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್-ಸಿಲ್ವರ್ ಶಾಪಿಂಗ್; ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 11,535 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 92,280 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,15,350 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 11,53,500 ರೂಪಾಯಿ
ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 12,584 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 1 ,00,672 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,25,840 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 12,58,400 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 1,16,300 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 1,15,350 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 1,15,550 ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 1,15,350 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 1,15,350 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 1,15,350 ರೂಪಾಯಿ, ಪುಣೆ: 1,15,350 ರೂಪಾಯಿ, ವಡೋದರ: 1,15,400 ರೂಪಾಯಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ: 1,640 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 16,400 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 1,64,000 ರೂಪಾಯಿ
