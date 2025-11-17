ನವೆಂಬರ್ 23 ಸಂಜೆ 7:58ಕ್ಕೆ ಬುಧ ತುಲಾದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ- ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆ
Budh gochar 2025 in libra big impact on 6 zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 23, 2025. ಸಂಜೆ 7:58. ಬುಧನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂವಹನ, ಚರ್ಚೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ಬೋಧನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ
ಹಣ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ತುಲಾ
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮಕರ
ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಹಳೆಯ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಡತಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯು ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ
ಸಾಲ, ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಮರಳಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.