Gold prices in your city today: ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 0.52% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,22,085 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ 1.82% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.21): ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ MCX ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,22,085 ರಷ್ಟು 0.52% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, MCX ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹1,51,345 ಕ್ಕೆ 1.82% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.
ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:08 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,22,710/10 ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,12,484/10 ಗ್ರಾಂ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹1,52,140/ಕೆಜಿ (ಬೆಳ್ಳಿ 999 ಫೈನ್) ಇತ್ತು.
ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 1,200% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2005 ರಲ್ಲಿ ₹7,638 ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ), ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (YTD) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 56% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಿಲ್ಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು — ನವೆಂಬರ್ 21
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,22,580/10 ಗ್ರಾಂ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ — ₹1,12,365/10 ಗ್ರಾಂ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಬೆಂಗಳೂರು — ₹1,22,141/10 ಗ್ರಾಂ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ದರ — ₹1,51,870/ಕೆಜಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ 999 ದರ — ₹1,51,540/ಕೆಜಿ.