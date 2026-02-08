UPI New Rules : Google Pay, PhonePe ಬಳಸೋರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಹಣ ಕಳಿಸೋಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್
UPI rule changes 2026: 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಯುಪಿಐ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಯುಪಿಐ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯುಪಿಐ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೂಗಲ್ ಪೇ (Google Pay), ಫೋನ್ಪೇ (PhonePe), ಪೇಟಿಎಂ (Paytm), ಮತ್ತು ಭೀಮ್ (BHIM) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುವುದೇ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಈ ಸಮಯದ ಮಿತಿ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ತಡವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ API ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಹಿವಾಟು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಇರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ವಹಿವಾಟು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ಸಮಯ
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸದ ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಯಮಗಳು
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಫಲವಾದ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಗತ್ಯ 'ಕಲೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್'ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
