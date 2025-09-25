ಆರ್ಬಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, PhonePe, Paytm ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನೀವು ಇನ್ನೂ PhonePe, Paytm ಅಥವಾ Cred ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಬಿಐ (Rerserve Bank of India) ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್. ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಮೋಸ, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ RBI ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. PhonePe, Paytm ಅಥವಾ Cred ಇಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ನಂತರ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. RBI ಸುತ್ತೋಲೆಯ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ನಂತಹ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು (PAಗಳು) ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳು (PGಗಳು) ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅವರು ನೇರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ KYC ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮನೆಮಾಲೀಕರು ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, KYC ಇಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ RBI ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು
ಈ RBI ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ 1% ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಹ ಅಂತಹ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. PhonePe, Paytm ಮತ್ತು Amazon Pay ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ನಂತರ ಅದನ್ನು KYC ಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
