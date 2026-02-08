ಈ ಮೂರರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ! ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ನಗದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ಸುದ್ದಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ನಗದು ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ನೋಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇಂತಹ ಏರಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ MCX ನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 4,00,000 ರೂ.ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಏರಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು
ಈ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಜನವರಿ 30 ರಂದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಈ ಕುಸಿತವು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು 'ಕ್ರ್ಯಾಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂದು ನೋಡಿದರು. ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದವು.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ
ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು ₹1.59 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡವು. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಊಹಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾವನೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕೆಲವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
