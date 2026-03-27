Gold Price Drop: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ₹13,700 ಇಳಿಕೆ
ಕಳೆದ ವಾರವೊಂದರಲ್ಲೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 13,700 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸಂಕೇತ ನೀಡಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ.
ಡಾಲರ್ ಬಲವರ್ಧನೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು “ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು?
ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ಲಾಭ ತರುವ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ (ETF) ಕೂಡ ಹಣ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ 'ಲೆವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು' ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.