ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಮಾರಾಟ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ' ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರವು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ “ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಆಡಮ್ ಕೊಬೈಸ್ಸಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಒತ್ತಡದ ಘಟನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದೆ.

ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನಂತಹ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧೋರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕುಸಿತ

ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೀವ್ರ ಚಲನೆ. ಅಮೆರಿಕದ 10 ವರ್ಷದ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಇಳುವರಿ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.4% ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನವು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್‌ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಯೂ ಡಾಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ “ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್” ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿವರೆಜ್‌ಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು (ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳು) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದವು. ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಲವಂತದ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯತೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನವೀನ್ ಎಂಬವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಲ್ಲ.ಅ ಬದಲಾಗಿ “ಬಲವಂತದ ಡೆಲಿವರೇಜಿಂಗ್” ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. MCX iCOMDEX ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ETF‌ಗಳು ಸಹ 6% ರಿಂದ 9% ವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಾ?

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. “ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ” ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಜೊತೆಗೆ, ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆತಂಕವು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷತೆ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ:

  • ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.
  • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಭಯದ ಆಧಾರಿತ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
  • ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನ “ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ”; ಅದು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.