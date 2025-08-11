ಇದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ
ಆಗಿದೆ . 9 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ವಯ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹300 ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 2025-26ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ವಯ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹12,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, LPGಯ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ LPG ಬೇಡಿಕೆಯ 60% ಆಮದು. 2022ರಲ್ಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ₹200 ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ₹300ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಉಜ್ವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 9 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ LPG ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 3 ರೀಫಿಲ್ಗಳಿದ್ದವು. LPG ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಮೇ 2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ LPG ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಜುಲೈ 1ರ ವೇಳೆಗೆ 10.33 ಕೋಟಿ LPG ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಪೈಪ್, DGCC ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಉಚಿತ. ಉಜ್ವಲ 2.0ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೀಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಉಚಿತ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡವರು LPG ಬಳಸಬಹುದು.
