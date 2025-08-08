ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಂಜೊದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ $200 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಡಂಜೊದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.8): ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹೈಪರ್ಲೋಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಂಜೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ $200 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 1754 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ FY25 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ $240 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 2100 ಕೋಟಿ) ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡುಂಜೋ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಂಜೊದಲ್ಲಿ 26% ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
2024 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ₹1,645 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಡಂಜೊ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಜೊಮಾಟೊ ಒಡೆತನದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಪ್ಟೊದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ $450 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 3900 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಡಂಜೊದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಖಾಲಿಯಾದ ನಗದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡ, ಲೀಡರ್ಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಡಂಜೊದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಡಂಜೊ ಡೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡುಂಜೋ ಡೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ 100 ಕೋಟಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗೋಚರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತಾದರೂ, ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿನಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಿತು.
ಹಣಕಾಸು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಮೀಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಡಂಜೊ ವಿತರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಡಂಜೊ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು, ಅನೇಕ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಧಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿತು.
2023 ರ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಲೀಡರ್ಷಿಪ್ ಟೀಮ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಡಂಜೊ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಲ್ವೀರ್ ಸೂರಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ತೊರೆದರು, ನಂತರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮುಕುಂದ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಬೀರ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಕುಸಿತ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು.
ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ನಷ್ಟವು ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.