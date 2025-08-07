Iberia Pharmaceuticals: ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಕಂಪನಿಯಾದ ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್: ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 60 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೈಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಚರ್ಮ ಆಧಾರಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟಕವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಅನುಭವಿ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟಕವು ದೃಢವಾದ, ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ತ್ವಚೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಐಬೇರಿಯಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್-ದರ್ಜೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಔಷಧೀಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಜೈನ್ ಮಾತು
"ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಐಬೇರಿಯಾ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು
"ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೌರವ್ ಓಜಾ, ಐಬೇರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಚರ್ಮರೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೈಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಖರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ, ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರು
ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಔಷಧ-ದರ್ಜೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನವೀನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟ್ರೆಂಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಬೇರಿಯಾಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಬೇರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಡರ್ಮಾ, ಮೆಡಿಡರ್ಮಾ, ಡರ್ಂಪಿಕ್ಸ್, ನೊರೆವಾ, ಮೆಟಾಕೇರ್ ಸೇರಿವೆ. ಐಬೇರಿಯಾ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಮರೋಗ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಚರ್ಮರೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿದೆ